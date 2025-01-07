Фернандо Алонсо начал новый сезон с… чашечки кофе

Команда Aston Martin начала новый год с объявления о старте сотрудничества с новым деловым партнёром, но не ограничилась просто пресс-релизом, этому посвящённым, а добавила к нему ещё и видеоролик.

Может быть, на него и не стоило бы обращать особого внимания, если бы не одно обстоятельство: в главной роли в нём снялся Фернандо Алонсо. Меньше чем за две минуты экранного времени мы видим, как двукратный чемпион мира прибывает на базу команды рано утром, когда свет в окнах её нового впечатляющего здания только зажигается…

…И начинается его рабочий день с чашечки эспрессо, процесс приготовления которого запечатлён довольно подробно – можно подумать, что это реклама кофе. Но нет, речь о другом, и в кадре Алонсо произносит следующий текст:

«Новый год, новые возможности, и хочется стать лучше, чем ты был раньше. Даже когда выключается двигатель, наше движение продолжается. Страсть не становится на паузу, время беспощадно, но при этом оно и врачеватель (вероятно, имеется в виду, что время лечит душевные раны, связанные с прошлогодними неудачами).

Достижимы любые цели, и мы вновь берёмся за дело, полные сил и энергии, и продолжаем готовиться к гонкам нового сезона. Такой образ жизни – не для всех, но я бы не променял его, даже если бы мне предложили целый мир!»

Говорит он всё это очень убеждённо и уверенно, и хотя все понимают, что это «кино», в социальных сетях ролик собрал десятки тысяч просмотров.

Возможно, ещё и потому, что кадры, на которых мы видим Фернандо даже не в униформе команды, а в повседневной одежде, перемежаются с многочисленными планами, снятыми не только на базе команды, но и на трассе: вот Алонсо в кокпите своей машины, вот механики тренируются, отрабатывая пит-стопы, вот инженеры всматриваются в экраны компьютеров, анализируя телеметрию.

Невольно хочется остановить видео, чтобы получше разглядеть какие-то детали. Хотя, конечно, подборка кадров такая, что ничего особенного в них нет. Разве что сам Алонсо с чашечкой кофе в руках…

Вроде бы, рядовой рекламный ролик, но даже пресс-служба команды не удержалась и добавила к нему короткий, но очень уважительный комментарий: «Никогда не меняйся, Фернандо!»

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