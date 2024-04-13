Окон: Наша машина уступает во всём

Гонщик Alpine Эстебан Окон подвёл итоги непростого начала сезона, который пока складывается неудачно и не принёс очков команде…

Эстебан Окон: «Честно говоря, наша машина уступает во всём. У нас нет особенно слабых или сильных сторон. Мы во всём на шаг позади и должны продолжать работу, чтобы добиться прогресса.

В среднесрочной перспективе нам нужно серьезно улучшить эту машину, которая не соответствует нашим ожиданиям. При этом важно с каждым уик-эндом делать шаг вперёд, стремиться заработать очки, каждая десятая, которую мы сможем отыграть, будет иметь значение».

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