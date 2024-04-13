Кросби сделал 1000 передач! Чаще всего он ассистировал Малкину

Сидни Кросби отдал 1000-ю результативную передачу в НХЛ

Сидни Кросби. Фото USA Today Sports Капитан «Питтсбурга» — один из лучших ассистентов в истории НХЛ.

Голевая передача на Эрика Карлссона в овертайме матча против «Детройта» (6:5 ОТ) стала для Сидни Кросби 1000-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан «Питтсбурга» стал всего лишь 14-м хоккеистом, которому удалось добраться до этой отметки. На достижение ему понадобилось 1269 игр. Ближайшей целью канадца будет Джо Сакик, который помог партнерам отличиться 1016 раз, да и замыкающий десятку лучших Горди Хоу в зоне досягаемости — 1049 передач. В отличие от своего вечного конкурента Александра Овечкина, Кросби вряд ли даже мечтает о повторении рекорда Гретцки (преимущество великого предшественника почти двукратное), зато цифры Рона Фрэнсиса и особенно Марка Мессье достижимы. Кстати, по среднему количеству передач за матч среди тысячников Сидни — пятый. После пары Гретцки, Лемье, Пола Коффи и Адама Оутса.

Нужно отметить, что всю карьеру Кросби проводит в составе одного клуба. По количеству баллов в форме одной команды Кросби занимает шестое место в истории — 1591 (591+1000) очко. Выше располагаются другие патриоты — Стив Айзерман, Марио Лемье и Джо Сакик, покинувший «Эдмонтон» в расцвете сил Уэйн Гретцки и Горди Хоу, который уже в предпенсионном возрасте перешел из «Детройта» в «Хартфорд».

Три очка во встрече с «Детройтом» позволили Кросби ворваться в десятку лучших бомбардиров в истории НХЛ. Лидер «Питтсбурга» подвинул легендарного Фила Эспозито, остановившегося на отметке 1590 баллов. Других обгонов придется ждать довольно долго: от Джо Сакика 87-й номер отстает на 50 очков, от рекордсмена «Питтсбурга» всех времен Марио Лемье — на 132. Чтобы вытеснить из топ-5 Рона Фрэнсиса, Кросби нужно набрать 207 баллов, то есть провести на высочайшем уровне еще три сезона. Кстати, Александр Овечкин в бомбардирском рейтинге занимает 13-е место (до следующей отсечки 30 очков), Евгений Малкин — 37-й.

Не вызывает удивления тот факт, что именно Малкин оказался самым любимым адресатом для Кросби. Из 1000 голевых передач канадца 138 нашли Евгения. Второе место в рейтинге занимает покинувший Пенсильванию этой зимой Джейк Гюнцель, третий — Крис Куниц. Кстати, в топ-10 нашлось место и еще одному русскому игроку — это Сергей Гончар.

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