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Футбол

Кросби сделал 1000 передач! Чаще всего он ассистировал Малкину

Сидни Кросби отдал 1000-ю результативную передачу в НХЛ

Кросби сделал 1000 передач! Чаще всего он ассистировал Малкину

Сидни Кросби. Фото USA Today Sports Капитан «Питтсбурга» — один из лучших ассистентов в истории НХЛ.

Голевая передача на Эрика Карлссона в овертайме матча против «Детройта» (6:5 ОТ) стала для Сидни Кросби 1000-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан «Питтсбурга» стал всего лишь 14-м хоккеистом, которому удалось добраться до этой отметки. На достижение ему понадобилось 1269 игр. Ближайшей целью канадца будет Джо Сакик, который помог партнерам отличиться 1016 раз, да и замыкающий десятку лучших Горди Хоу в зоне досягаемости — 1049 передач. В отличие от своего вечного конкурента Александра Овечкина, Кросби вряд ли даже мечтает о повторении рекорда Гретцки (преимущество великого предшественника почти двукратное), зато цифры Рона Фрэнсиса и особенно Марка Мессье достижимы. Кстати, по среднему количеству передач за матч среди тысячников Сидни — пятый. После пары Гретцки, Лемье, Пола Коффи и Адама Оутса.

Кросби сделал 1000 передач! Чаще всего он ассистировал Малкину

Нужно отметить, что всю карьеру Кросби проводит в составе одного клуба. По количеству баллов в форме одной команды Кросби занимает шестое место в истории — 1591 (591+1000) очко. Выше располагаются другие патриоты — Стив Айзерман, Марио Лемье и Джо Сакик, покинувший «Эдмонтон» в расцвете сил Уэйн Гретцки и Горди Хоу, который уже в предпенсионном возрасте перешел из «Детройта» в «Хартфорд».

Кросби сделал 1000 передач! Чаще всего он ассистировал Малкину

Три очка во встрече с «Детройтом» позволили Кросби ворваться в десятку лучших бомбардиров в истории НХЛ. Лидер «Питтсбурга» подвинул легендарного Фила Эспозито, остановившегося на отметке 1590 баллов. Других обгонов придется ждать довольно долго: от Джо Сакика 87-й номер отстает на 50 очков, от рекордсмена «Питтсбурга» всех времен Марио Лемье — на 132. Чтобы вытеснить из топ-5 Рона Фрэнсиса, Кросби нужно набрать 207 баллов, то есть провести на высочайшем уровне еще три сезона. Кстати, Александр Овечкин в бомбардирском рейтинге занимает 13-е место (до следующей отсечки 30 очков), Евгений Малкин — 37-й.

Кросби сделал 1000 передач! Чаще всего он ассистировал Малкину

Не вызывает удивления тот факт, что именно Малкин оказался самым любимым адресатом для Кросби. Из 1000 голевых передач канадца 138 нашли Евгения. Второе место в рейтинге занимает покинувший Пенсильванию этой зимой Джейк Гюнцель, третий — Крис Куниц. Кстати, в топ-10 нашлось место и еще одному русскому игроку — это Сергей Гончар.

Кросби сделал 1000 передач! Чаще всего он ассистировал Малкину

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