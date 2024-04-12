Точно не Уэмбли. Фьюри рассказал, где состоится бой с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Супертяж Тайсон Фьюри все еще не против боя с Энтони Джошуа, но сомневается, что в Великобритании смогут обеспечить должные финансовые условия.

«Бой с Джошуа точно не состоится на Уэмбли в Великобритании. Если организаторы платят 200 миллионов за бой, то определенно он будет проходить в Саудовской Аравии. Сомнительно, что поединок будет в Англии».

«Возможно, реванш, если он вообще будет. Но пока я думаю про Усика, а не про Джошуа. Джошуа дважды ему без вопросов проиграл, так что пусть идет в конец очереди», — сказал Фьюри.

Бой с Усиком состоится 18 мая.

Тайсон ФЬЮРИ: «Хочу миллиард долларов. Я на пути к этому»

sport.ua