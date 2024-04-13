Лацио с дублем Андерсона разгромил Салернитану в Серии А

Римский Лацио дома обыграл Салернитану в 32 туре итальянской Серии А по футболу.

Матч завершился со счетом 3:1. Дубль в составе «орлов» оформил Фелипе Андерсон, по мячу забили — Матиас Весино и Густав Исаксен. Голом престижа за Салернитану отличился Лум Чауна.

Чемпионат Италии — Серия А 32 тур, 12 апреля

Лацио — Салернитана 4:1 (3:1)

Голы: 1:0 — 7 Андерсон, 2:0 — 14 Весино, 2:1 — 16 Чауна, 3 :1 — 35 Андерсон, 4:1 — 87 Исаксен

В турнирной таблице Лацио обошел Наполи и занимает седьмую строчку (49 очков). Салернитана осталась на последней позиции (15 баллов).

Напомним, Лацио в прошлом туре проиграл римское дерби Роме, а Эмполи украинца Виктора Коваленко вырвал победу в драматическом матче.

Ранее мы сообщали, что Ювентус бесплатно подпишет вингера Лацио.

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