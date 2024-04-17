Тото Вольфф: Возвращение в Китай важно для спорта

Команде Mercedes пока нечем похвастать в этом сезоне, но её руководитель Тото Вольфф с оптимизмом ждёт возвращения в Китай…

Тото Вольфф: «Возвращение в Китай – важный момент для нашего спорта. Будучи крупнейшим автомобильным рынком в мире и второй по величине экономикой, Китай имеет решающее значение для глобального присутствия спорта. В последние годы Формула 1 демонстрирует положительный рост, и Китай – ключевой рынок, на котором мы сможем продолжить это развитие.

Мы с нетерпением ждём возможности впервые за пять лет провести гонку в Шанхае и вернуть Формулу 1 китайским болельщикам. Уверен, что при полном стечении публики это будет фантастическое событие.



Новые машины, новые шины и новый асфальт с момента нашей последней гонки в Китае – это сразу несколько переменных. Кроме того, мы проведём первый в этом году уик-энд с субботним спринтом, что создаст свои сложности. У нас есть всего одна тренировка, чтобы найти оптимальные настройки.

Результаты не всегда говорят о ваших достижениях, но в Японии мы добились значительного прогресса в работе с машиной – и с нетерпением ждём возможности развить его в этот уик-энд».

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