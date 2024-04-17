Боруссия в безумном матче одолела Атлетико на пути в полуфинал Лиги чемпионов

Дортмундская Боруссия обыграла мадридский Атлетико в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Поединок завершился со счетом 4:2.

Первый тайм прошел по активности хозяев поля. Старание которых увенчалось голом на 34-й минуте. Юлиан Брандт получил передачу в штрафной испанцев от Матса Гуммельс и пробил голкипера из-под трех защитников.

Уже через 5 минут Йен Маатсен ворвался в штрафную «матрасников» и точно пробил в дальний угол (2:0)

Атлетико отыграл один гол на старте второй половины игры. Гуммельс после подачи углового переправил мяч в собственные ворота (2:1).

А уже на 64-й минуте вышедший на замену Анхель Корреа сравнял счет во втором матче (2:2).

Боруссия снова ответила двумя голами подряд — сначала Фуллькруг головой замкнул передачу Марселя Забитцера (3:2) на 71-й минуте игры. А уже через две минуты отличился сам австриец, когда пробил в дальний угол ворот Облака после заброса с глубины (4:2)

Лига чемпионов 1/4 финала, ответный матч 17 апреля

Боруссия Дортмунд — Атлетико Мадрид 4:2 (2:0)

(Первый матч 1:2)

Голы: 1:0 — 34 Брандт, 2:0 — 39 Маатсен, 2:1 — 49 Гуммельс (автогол), 2:2 – 64 Корреа, 3:2 – 71 Фуллькруг, 4:2 – 74 Забитцер

Боруссия: Кобель, Риерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Маатсен, Джан(к), Забитцер, Санчо (86 Озкан ), Брандт (90 Ройс), Адееми (66 Байно-Гиттенс), Фюллькруг

Атлетико: Облак, Молина (46 Барриос), Витсель, Хименес, Эрмосо, Аспиликуэта (46 Рикельме), Льоренте, Коке ( к), Де Пауль (84 Ньигэс), Мората (46 Мората), Гризманн

Предупреждение: 43 Риерсон — 30 Аспиликуэта, 45+1 Эрмосо

Боруссия в полуфинале турнира сыграет против прошедшего Барселону французского ПСЖ. Полуфинальные противостояния запланированы на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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