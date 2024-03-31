Сергей Богачук – Брайан Мендоса. За временный титул WBC. Видео боя

PBC. Брайан Мендоса и Сергей Богачук

В Лас-Вегасе в ночь на 31 марта украинский боксер завоевал временный титул по версии WBC в первом среднем весе.

Украинец Сергей Богачук (23–1, 23 КО) вышел на ринг против Брайана Мендосы из США (22–3, 16 KO).

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Богачук с первых минут захватил центр ринга и начал обстреливать соперника точными ударами. Мендоса немного растерялся и ушел в защиту, только изредка переходя в контратаки. Преимущество украинца вопросов не вызывало на протяжении всего боя.

По итогам 12 раундов все три судьи отдали перевес украинцу! Богачук, одержав 24-ю победу на профи-ринге, завоевал временный пояс чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе!

Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC

Сергей Богачук (Украина) – Брайан Мендоса (США) – UD 12 (117–111, 117–111, 118–110)

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