Ливерпуль – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.03.2024

Де Дзерби пройдет испытание на «Энфилде»

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Английская Премьер-лига, 30 тур

31 марта, 16:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Содержание

Новости Ливерпуля

Новости Брайтона

Последние пять матчей Ливерпуля и Брайтона

Последние пять личных встреч между Ливерпулем и Брайтоном

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Брайтон

Прогноз матча Ливерпуль – Брайтон от UA-Football

"Ливерпуль" продолжает борьбу за чемпионство. Битва с “Арсеналом” и “Манчестер” Сити очень плотная, поэтому каждое очко на вес золота. На этот раз в соперниках “Брайтон”, который в последних матчах впервые за долгое время начал побеждать. Однако хватит ли запала на поединок на "Энфилде"?

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Новости Ливерпуля

Это воскресенье одно из самых важных за финишных два месяца розыгрыша чемпионата Англии не только для "Ливерпуля", но и в целом. Кроме матча "мерсисайдцев" против "Брайтона", сыграют также "Арсенал" и "Манчестер Сити". Результаты этих поединков могут изменить верхушку турнирной таблицы. Пока там все очень плотно. "Арсенал" и "Ливерпуль" лидируют с 64 зачетными пунктами в активе, "Сити" идет третьим с отрывом в одно очко.

Перед международной паузой команду Клоппа ждала неудача. Его подопечные уступили "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии и вылетели из турнира в двух шагах от финала. Не доиграли матч до конца, потому что решили поберечь силы. В результате этих сил будет больше для АПЛ, ведь не нужно будет играть дополнительные матчи в Кубке. В последнем матче чемпионата тоже победу вырвать не удалось. Хоть и "Сити" действительно уступал по игре хозяевам "Энфилда", но все-таки подопечные Гвардиолы смогли вывезти оттуда ничью.

Кадры хозяев

Лазарет "Ливерпуля" до сих пор переполнен. Алиссон, Жота, Тьяго, Матип, Александер-Арнольд до все еще залечивают травму. Джонс уже практически готов к игре, возможно, и сегодня уже выйдет на поле. Но в матчах за сборную Шотландии травмировался Эндрю Робертсон – его участие в этом поединке под вопросом.

Новости Брайтона

После прошлогоднего успеха в чемпионате “чайки” в этом сезоне смогли закрепиться только в середине турнирной таблицы. В настоящее время подопечные Де Дзерби находятся на девятом месте чемпионата Англии. Ситуация не слишком критична, ведь до шестого "Манчестер Юнайтед" шесть очков с сегодняшним матчем в запасе. С другой стороны, результаты не дают точной уверенности в том, что "Брайтон" сможет отыграть этот отрыв до конца чемпионата.

За последние шесть матчей во всех турнирах "чайки" победили лишь в двух – последних на данный момент встречах. Это была победа благодаря автоголу против "Ноттингем Форест" и минимальная победа в поединке с "Ромой" после того, как в первом матче римляне разгромили "Брайтон" 4:0. Один плюс есть: не придется больше тратить дополнительные силы на Лигу Европы. С другой стороны, в чемпионате можно реально бороться только за попадание в Лигу Европы. Вот такой замкнутый круг.

Кадры гостей

Трое футболистов "чаек" точно не сыграют сегодня. Речь идет о Марче, Митоме и Хиншелвуде. Также под вопросом участие Жуана Педро и Милнера.

Последние пять матчей Ливерпуля и Брайтона

Последние пять встреч хозяев

17.03. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

14.03. Ливерпуль – Спарта Прага 6:1 (ЛЕ)

10.03. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

07.03. Спарта Прага – Ливерпуль 1:5 (ЛЕ)

02.03. Ноттингем Форест – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

14.03. Брайтон – Рома 1:0 (ЛЕ)

10.03. Брайтон – Ноттингем Форест 1:0 (АПЛ)

07.03. Рома – Брайтон 4:0 (ЛЕ)

02.03. Фулгем – Брайтон 3:0 (АПЛ)

28.02. Вулвергемптон – Брайтон 1:0 (Кубок Англии)

Последние пять личных встреч между Ливерпулем и Брайтоном

08.10.23. Брайтон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

29.01.23. Брайтон – Ливерпуль 2:1 (Кубок Англии)

14.01.23. Брайтон – Ливерпуль 3:0 (АПЛ)

01.10.22. Ливерпуль – Брайтон 3:3 (АПЛ)

12.03.22. Брайтон – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

1

Арсенал 28 20 4 4 70 — 24 64 2

Ливерпуль 28 19 7 2 65 — 26 64 3

Манчестер Сити 28 19 6 3 63 — 28 63 4

Астон Вилла 30 18 5 7 62 — 42 59 5

Тоттенхэм 29 17 5 7 61 — 43 56 6

Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40 — 40 48 7

Вест Хэм Юнайтед 30 12 8 10 49 — 54 44 8

Ньюкасл 29 13 4 12 63 — 51 43 9

Брайтон 28 11 9 8 50 — 44 42 10

Вулверхэмптон 29 12 5 12 42 — 46 41 11

Челси 28 11 7 10 49 — 47 40 12

Фулхэм 30 11 6 13 46 — 47 39 13

Борнмут 29 10 8 11 43 — 53 38 14

Кристал Пэлас 29 7 9 13 34 — 49 30 15

Брентфорд 30 7 6 17 42 — 55 27 16

Эвертон* 29 8 7 14 30 — 41 25 17

Ноттингем Форест* 30 6 8 16 36 — 52 22 18

Лутон Таун 30 5 7 18 43 — 62 22 19

Бернли 30 4 6 20 31 — 65 18 20

Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27 — 77 15

*С команды Эвертон снято 6 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Брайтон

1.40 5.70 7.60 Узнать больше ​​​​​​​

Прогноз матча Ливерпуль – Брайтон от UA-Football

“Мерсисайдцы” уже три домашних поединка подряд не могут победить “Брайтон”. В последний раз это удавалось в сезоне 2019/2020, когда "Ливерпуль" стал чемпионом. Сегодня "чайки" способны навязать борьбу команде Клоппа, но не больше. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 2:1.

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