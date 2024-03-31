Майами. Коллинс победила четвёртую ракетку мира Рыбакину в финальном матче

Даниэль Коллинс стала чемпионкой на турнире WTA 1000 в Соединённых Штатах

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Даниэль Коллинс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) 7:5, 6:3

Американская теннисистка одержала вторую победу в пяти противостояниях с Рыбакиной и пятый раз в карьере обыграла соперницу, входящую в топ-5 рейтинга. На пути к трофею в Майами Коллинс проиграла только один сет.

Коллинс стала лишь второй несеяной теннисисткой, которая победила в Майами, повторив достижение Ким Клейстерс в 2005 году. Также Даниэль, занимающая 53-е место в рейтинге WTA, стала самой низкорейтинговой чемпионкой Miami Open.

Путь к победе:

R128: Бернарда Пера (США, LL) 3:6, 6:1, 6:1

R64: Анастасия Потапова (-, 30) 6:2, 6:2

R32: Элина Аванесян (-) 6:1, 6:2

R16: Сорана Кырстя (Румыния, 19) 6:3, 6:2

QF: Каролин Гарсия (Франция, 23) 6:3, 6:2

SF: Екатерина Александрова (-, 14) 6:3, 6:2

FR: Елена Рыбакина (Казахстан, 4) 7:5, 6:3

Коллинс — шестая американка, которая выиграла титул в Майами. Ранее это удавалось Мартине Навратиловой (1985), Крис Эверт (1986), Винус Уильямс (1998, 1999, 2001), Серене Уильямс (2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015) и Слоан Стивенс (2018).

Трофей WTA 1000 в Майами стал для Даниэль третьим в её карьере. В 2021 году она становилась чемпионкой на турнира WTA 250 в Палермо и WTA 500 в Сан-Хосе.

Титул в Майами принёс Даниэль Коллинс $1,100,000 призовых и 1000 очков, которые помогут её подняться на 22-е место. Елена Рыбакина за выход в финал заработала $585,000 призовых и 580 рейтинговых очков. Казахстанка останется на четвёртой строчке.

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