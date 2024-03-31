Бавария проиграла Боруссии Д в дерби, Байер вырвал победу над Гоффенгаймом: результаты матчей 27 тура Бундеслиги

В пределах 27 тура немецкой Бундеслиги состоялись 5 матчей, в том числе Байер на последних минутах вырвал победу в матче против Гоффенгайму.

Также Бавария потерпела поражение от дортмундской Боруссии в немецком классическом дерби.

Чемпионат Германии — Бундеслига

27 тур, 30 марта

Айтрахт Франкфурт — Унион Берлин — 0:0 (0:0)

Байер Леверкузен — Гоффенгайм 2:1 (0:1)

Голлы: 0:1 — 33' Байер, 1:1 — 88' Андрех, 2:1 — 90+1' Шик.

Боруссия Менхенгладбах — Фрайбург 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 — 7' Грегорич, 0:2 — 47' Рель, 0:3 — 58' Доан.

Вердер Бремен — Вольфсбург 0:2 (0:1)

Голлы: 0:1 — 45+4' Лакруа, 0:2 — 84' Майер.

Красные карточки: Юнг 43 — Лакруа 76.

РБ Лейпциг — Майнц 0:0

Бавария — Боруссия Дортмунд 0:2 (0:1)

Голлы: 0:1 — 10 Адееми, 0:2 — 83 Риерсон

После поединков 27 тура отставание мюнхенского клуба от Байера в турнирной таблице возросло до 13 очков.

Недавно сообщалось, что главный тренер Байера Хаби Алонсо остается в команде.

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