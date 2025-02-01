Серия А. От 0:4 от Интера легче опомниться, чем от потерянной победы над Миланом

Камбек “Лечче” в Парме

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Серия А. 23-й тур

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" – "Лечче" 1:3

Голы: Валери 34 (пен.) – Крстович 36, Пьеротти 63, 90+3

В последнее время "Парма" и "Лечче" играют плохо против таких же аутсайдеров, как и они сами. Первая дома проиграла "Вероне" и сыграла вничью с "Венецией". Второй же два последних выезда к аутсайдерам проиграл вчистую – 0:2 в Комо, 1:4 в Кальяри. Обе еще и дома еле переиграли последнюю команду лиги – "Монцу", причем "Парма" забила ей победный на 97-ой минуте. Играя в численном большинстве с 54-ой.

В предыдущем туре обе играли не против аутсайдеров, а против миланских грандов. И потерпели болезненные поражения, каждая в своем стиле. "Парма" вела в гостях над "Миланом" на 90-ой минуте и заслужила победить, но проиграла. А "Лечче" просто влетел дома "Интеру" со счетом 0:4. Так что в целом настроение обеих было ужасным. Как и положение в турнирной таблице – по 20 очков, при этом "Лечче" в зоне вылета.

Из-за этого сегодня ожидалась плотная, скучная игра низкого уровня. Но на самом деле получилась довольно высококачественная, интересная. И с четким победителем. Хотя "джаллоросси" и пришлось совершать камбек.

В первом тайме гости вели по владению мячом со счетом 62:38, хозяева – по ударам по воротам со счетом 9:3, а в целом у каждой из команд были свои отрезки. Начала лучше "Парма". Фальконе отбил удар Михайлы издали в стойку. А "Лечче" разве что забил из офсайда. Он и пропустил, когда Баширотто сыграл рукой в своей штрафной. Правда, тут же сравнял. Крстович замкнул головой навес Хельгасона.

Еще до конца тайма Фальконе отбивал удары Михайлы. В начале второго тайма кипер гостей спас на выходе один-на-один Канчелльери. И не бесполезно. Крстович бросил в контратаку вразрез между двумя правее Пьеротти, а тот четко пробил. Далее гость Хельгасон должен был попадать в пустые ворота, гость Моренте пробил чуть неточно. А Фальконе вновь отбивал, удар Валери после бардака в обороне "Лечче".

В итоге в еще одной контратаке Крстович вновь отдал вперед и правее Пьеротти, а тот вновь четко пробил.

"Лечче" выходит на 13-ое место в трех очках над зоной вылета. "Парма" же остается в равенстве очков с этой зоной и держится над ней на волоске.

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