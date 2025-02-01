ЧИСОРА: «Фьюри сейчас курит траву. Знаете, что будет, когда перестанет?»

Getty Images/Global Images Украина. Тайсон Фьюри и Дерек Чисора

Известный британский супертяжеловес Дерек Чисора убежден, что Тайсон Фьюри еще вернется в большой бокс.

«Фьюри сейчас курит траву, он хочет, чтобы его оставили в покое. Знаете, что будет, когда перестанет? Он возобновит карьеру и будет снова драться. Сейчас Тайсон просто наслаждается своей жизнью, выпивает. Наслаждается отцовством», – сказал Чисора.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua