WEC: В Ford построят свой гиперкар к 2027 году

Ford Motor Company возвращается в самую престижную категорию гонок на выносливость, чтобы бороться за титул в WEC и победу в Ле-Мане.

Вчера вечером на проходившей в Северной Каролине презентации, посвящённой началу сезона, в Ford Performance, гоночном подразделении американской корпорации, объявили о программе создания спортпрототипа класса LMDh, который должен дебютировать в WEC в 2027 году.

Впрочем, пока было объявлено только о самом намерении в целом, но детали проекта не вполне ясны, в частности, на презентации даже не было упомянуто, будут ли гиперкары Ford участвовать в гонках американской серии IMSA SportsCar Championship.

В любом случае это будет первая за сорок с лишним лет попытка Ford создать собственный прототип для самой мощной категории гонок на выносливость. В предыдущий раз это было в 1982 году, когда было построено пять машин, получивших наименование Ford C-100 и оснащённых двигателями Cosworth DFL V8. Те спортпрототипы были довольно быстрыми, но ненадёжными, в частности, до финиша в Ле-Мане гонщики, на них выступавшие, не добрались ни разу, и заводскую программу через пару лет свернули.

Но в более ранний период, с 1966-го по 1969 гг., легендарные машины Ford GT40 четыре раза побеждали в Ле-Мане, и в 2016-м произошло триумфальное возвращение «синего овала» на высшую ступень подиума. Это было в классе LMGTE Pro, когда команда Ford Chip Ganassi Team USA выиграла марафон на спорткаре Ford GT. И вот теперь в американской корпорации хотят вновь бороться за победу в абсолютном зачёте.

«Мы начинаем новую эру в гонках, – заявил Билл Форд, президент компании. – А когда мы участвуем в гонках, то делаем это ради побед. И для нашей истории нет гонки, более важной, чем Ле-Ман. Именно там в 60-х мы бросили вызов Ferrari и победили. Именно туда мы вернулись 50 лет спустя и потрясли мир, когда вновь одолели Ferrari (в 2016-м).

Я рад, что теперь мы возвращаемся в Ле-Ман, чтобы соревноваться в гонках на выносливость на самом высоком уровне. Мы в очередной раз готовы бросить вызов всему миру!»

Таким образом, в 2027-м Ford станет десятым автопроизводителем, чья команда будет выступать в WEC в категории LMDh, присоединившись к Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche, Toyota и Genesis/Hyundai.

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