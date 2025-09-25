ФИФА представила трех талисманов Чемпионата мира-2026

ФИФА утвердила трех талисманов чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Талисманами стали персонажи Клатч, Зайю и Мейпл.
Каждый из них символизирует одну из стран-хозяек турнира:
Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магвайр может продолжить свою карьеру на "Олд Траффорд" после окончания...
Лига 1 назвала сроки дисквалификации экс-тренера "Шахтёра". Тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби из-за полученной...
Прогноз на матч Лиги Европы: Астон Вилла принимает Болонью. Ожидаем матч с минимальным количеством...
Прогноз на матч Ла Лиги: Овьедо примет Барселону. Ожидаем уверенную победу гостей. Составы команд,...