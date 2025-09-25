Connect with us
Футбол

ФИФА представила трех талисманов Чемпионата мира-2026

    • ФИФА утвердила трех талисманов чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

    Талисманами стали персонажи Клатч, Зайю и Мейпл.

    Каждый из них символизирует одну из стран-хозяек турнира:

  • Клатч – белоголовый орел, представляющий Соединенные Штаты.
  • Зайю – ягуар, олицетворяющий Мексику.
  • Мейпл – лось, символизирующий Канаду.

    Comments
