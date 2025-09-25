ФИФА представила трех талисманов Чемпионата мира-2026

ФИФА утвердила трех талисманов чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Талисманами стали персонажи Клатч, Зайю и Мейпл.

Каждый из них символизирует одну из стран-хозяек турнира:

Клатч – белоголовый орел, представляющий Соединенные Штаты.

Зайю – ягуар, олицетворяющий Мексику.

Мейпл – лось, символизирующий Канаду.

www.ua-football.com