Сокол забросил 10 шайб и выиграл впервые в сезоне. Таблица Кубка Украины

ХК Сокол

Состоялся матч второго тура Кубка Украины по хоккею между Соколом и новичком сезона Одещиной.

Киевская команда после вчерашнего поражения от Кременчуга 0:5 разгромила соперника со счетом 10:0.

После двух туров лидирует Кременчуг с 6 очками, у Сокола и Одещины три пункта, а Днепр имеет 0 баллов. Две лучшие команды выйдут в финал.

В пятницу сыграют Сокол – Днепр и Кременчуг – Одещина.

Кубок Украины. 2-й тур

Одещина – Сокол 0:10 (0:4, 0:4, 0:2)

Шайбы: 08:40 Захаров (Бородай) – 0:1, 09:00 Костромитин – 0:2, 11:50 Тымченко (Захаров) – 0:3, 19:48 Толстушко (Бородай) – 0:4, 27:57 Мазур (Говорушко, Разумов) – 0:5, 28:57 Слюсар (Жеребко, Полоницкий) – 0:6, 30:00 Разумов – 0:7, 33:36 Ромащенко – 0:8, 50:01 Ромащенко – 0:9, 53:11 – Разумов – 0:10

Вратари: Хаас (Андрийчук) – Петров

