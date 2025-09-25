Пекин. Юань Юэ сыграет против Швёнтек, “лаки лузер” Аранго стала соперницей Чжэн Циньвэнь

На турнире WTA 1000 в Китае завершились матчи первого круга



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юань Юэ (Китай, WC) – Юлия Путинцева (Казахстан) 6:3, 6:3

Лоис Буассон (Франция) – Далма Галфи (Венгрия, Q) 7:6(6), 5:7, 6:2

Кристина Букша (Испания, Q) – Донна Векич (Хорватия) 6:2, 6:4

Джессика Боусас Манейро (Испания) – Жаклин Кристиан (Румыния) 6:4, 6:0

Майя Джоинт (Австралия) – Виктория Хименес Касинцева (Андорра, Q) 6:3, 6:2

Сонэй Картэл (Великобритания) – Алиша Паркс (США) 6:3, 6:2

Эмилиана Аранго (Колумбия, LL) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) 6:3, 6:3

Юань Юэ впервые за полтора месяца одержала победу и прервала серию из четырех поражений. Дальше соперницей китаянки будет вторая ракетка мира Ига Швёнтек. Напомним, что на прошлой неделе польская теннисистка выиграла титул WTA 500 в Сеуле.

Эмилиана Аранго седьмой раз выступает в основе турнира WTA 1000 с сеткой на 96 участниц и четвертый раз стартовала с победы. В следующем круге колумбийка встретится с Чжэн Циньвэнь, которой уступила в этом году на Ролан Гаррос. Для китайской теннисистки это будет первый матч с июля, когда она сыграла на Уимблдоне. В том же месяце Чэн Циньвэнь перенесла операцию на правом локте.

Фото: Getty Images.

