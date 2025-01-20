Australian Open. Костюк сыграет в парном четвертьфинале во вторник

Опубликовано расписание матчей десятого игрового дня на турнире в Австралии
Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе из Румынии в ночь на вторник будут бороться за выход в полуфинал Australian Open.
Соперницами теннисисток будут латвийка Елена Остапенко и Се Шувэй из Китайского Тайбэя, посеянные под третьим номером.
Матч пройдёт вторым запуском на Margaret Court Arena после встречи Като/Сарасуа – Дабровски/Раутлифф.
Начало игрового дня в 02:00 по Киеву.
Полное расписание матчей вторника доступно на официальном сайте.
Фото: Getty Images.
btu.org.ua