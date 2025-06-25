Майорка. 19-летний Тьен победил 10-ю ракетку мира на пути в четвертьфинал и установил возрастной национальный рекорд

Результаты четвертого игрового дня на турнире АТР 250 в Испании



Майорка, Испания • 22-28 июня • трава • €622,850

Действующий чемпион: Алехандро Табило (Чили)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Лернер Тьен (США) – Бен Шелтон (США, 1) 6:4, 7:6(2)

Корентен Муте (Франция) – Даниэль Альтмайер (Германия, 8) 7:6(3), 7:6(3)

Алекс Микельсен (США, 3) – Брэндон Холт (США) 6:4, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания, 7) – Бернард Томич (Австралия, Q) 6:3, 6:3

• 19-летний Лернер Тьен победил 10-ю ракетку мира Бена Шелтона и записал на свой счет уже третью победу над соперником из топ-10 в этом году. Тьен стал самым молодым американским теннисистом в истории, обыгравшим игрока топ-10 на траве. Лернер третий раз сыграет в четвертьфинале турнира АТР (впервые на траве) и за место в полуфинале будет бороться с французом Корентеном Муте, которого обыграл в этом году на Australian Open.

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