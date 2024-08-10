Монреаль. Чорич станет первым соперником Синнера, Шелтон и Пол вышли во второй круг

На турнире ATP Masters 1000 продолжаются матчи стартового раунда

Монрепль, Канада • 6-12 августа • хард • $7,867,600

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Борна Чорич (Хорватия, Q) – Педро Мартинес (Испания) 6:4, 6:4

Томми Пол (США, 10) – Лучано Дардери (Италия) 6:4, 7:6(2)

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Роман Сафиуллин (-) 6:2, 7:5

Маттео Арнальди (Италия) – Маккензи Макдональд (США, Q) 4:6, 6:4, 6:4

Уго Умбер (Франция, 12) – Артур Фис (Франция) 6:2, 6:2

Ринки Хиджиката (Австралия, Q) – Таро Даниэль (Япония, Q) 6:1, 7:5

Бен Шелтон (США, 11) – Александр Бублик (Казахстан) 7:6(4), 6:2

Джордан Томпсон (Австралия) – Джек Дрэйпер (Великобритания) 7:5, 6:2

Борна Чорич в следующем круге встретится с лидером мирового рейтинга Янником Синнером и попробует сравнять счёт личных встреч. В 2022 году хорват проиграл итальянскому теннисисту на грунтовом “Мастерсе” в Монте-Карло.

Ринки Хиджиката взял реванш у Таро Даниэля за поражение на “челленджере” в Сиднее в прошлом году и одержал свою третью победу в основной сетке соревнований серии “Мастерс”. Во втором круге австралиец сыграет против десятого номера рейтинга Григора Димитрова, и для него это будет восьмая встреча с игроком из топ-10. В предыдущих семи Хиджиката проиграл.

Бен Шелтон впервые за три встречи обыграл Александра Бублика и выиграл свой дебютный матч в Монреале. Отметим, что в прошлом году американец впервые сыграл на канадском “Мастерсе” – одержал одну победу в Торонто.

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