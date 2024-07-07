На Уимблдоне установлен новый рекорд по количеству камбэков с 0-2 по сетам

За первые три раунда в мужской сетке Уимблдона прошло десять матчей, в которых один из игроков сумел одержать победу, уступая 0-2 по сетам, что стало новым рекордом травяного “мэйджора”.

1 круг

Ллойд Харрис (ЮАР, Q) – Алекс Микельсен (США) 3:6, 4:6, 7:6(5), 6:2, 7:6(9) – отыграл 1 матчбол

Фрэнсис Тиафо (США, 29) – Маттео Арнальди (Италия) 6:7(5), 2:6, 6:1, 6:3, 6:3

Джордан Томпсон (Австралия) – Павел Котов (-) 5:7, 5:7, 6:4, 6:4, 6:4

Александр Бублик (Казахстан, 23) – Якуб Меншик (Чехия) 4:6, 6:7(2), 6:4, 6:4, 6:2

Томаш Махач (Чехия) – Давид Гоффен (Бельгия, LL) 3:6, 3:6, 6:4, 6:1, 7:6(5)

Роман Сафиуллин (-) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 26) 6:7(5), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4

Танаси Коккинакис (Австралия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 17) 4:6, 5:7, 7:6(9), 6:4, 6:4 – отыграл 4 матчбола

Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) – Пол Джабб (США, WC) 1:6, 3:6, 7:6(6), 6:4, 7:5 – отыграл 1 матчбол

2 круг

Григор Димитров (Болгария, 10) – Шан Цзюнчэнь (Китай) 5:7, 6:7(4), 6:4, 6:2, 6:4

3 круг

Хольгер Руне (Дания, 15) – Кантен Алис (Франция, Q) 1:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(4), 6:1

Предыдущий рекорд турнира – 9 камбэков с 0-2 по сетам, был зафиксирован всего три раза (1974, 1990, 1997).

Отметим, что на других “мэйджорах” рекордными являются следующие показатели:

Australian Open – 14 (2002)

Roland Garros – 10 (1976, 1992)

US Open – 10 (2012, 2021)

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