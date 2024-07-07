ЛеБрон Джеймс продлил договор с Лейкерс на два года

Впервые за десять лет ЛеБрон будет играть по контракту ниже максимального уровня

Легендарный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс продлил договор с клубом на два года.

Джемс подписал соглашение на общую сумму 101,35 миллионов долларов. Это ниже максимального потолка в 104 миллиона долларов, на который он мог рассчитывать. Впервые за более чем десять лет ЛеБрон получит зарплату ниже максимально возможной.

39-летний форвард пошел на уменьшение зарплаты, чтобы помочь Лейкерс привлечь нового качественного игрока. Однако клуб не сумел подписать Клея Томпсона либо ДеМара ДеРозана, на которых рассчитывал.

Джеймс проведет свой 23-й сезон в карьере. Форвард станет абсолютным рекордсменом НБА по этому показателю, превзойдя достижение Винса Картера.

Напомним, Лейкерс подписали четырехлетний контракт с 19-летним Бронни Джеймсом. Вскоре ЛеБрон и Бронни должны стать первыми в истории НБА отцом и сыном, выступающих в лиге и одной франшизе одновременно.

Лейкерс заняли восьмое место в регулярном сезоне в Западной конференции и преодолели стадию плей-ин. В плей-офф Лейкерс в пяти матчах проиграл Денвер Наггетс.

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