Ольмо – о переходе в Барселону: Моя мечта осуществилась, я возвращаюсь домой

Дани также рассказал, как проходили переговоры
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" 9 августа объявила о подписании контракта с полузащитником Дани Ольмо.
Футболист поделился своими эмоциями после заключенного договора:
"Я очень счастлив, моя мечта осуществилась, я возвращаюсь домой. Я с нетерпением жду момента, когда выйду на поле в футболке "Барселоны". Я очень горжусь тем, что они выбрали именно меня.
Это были напряженные переговоры, но это нормально. С "Лейпцигом" все было согласовано очень быстро, и я очень благодарен им. Сейчас начинается новый этап в моей карьере".
Ольмо заключил соглашение с "Барселоной", которое рассчитано на шесть лет – до июня 2030 года.
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