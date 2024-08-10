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Футбол

Ольмо – о переходе в Барселону: Моя мечта осуществилась, я возвращаюсь домой

Дани также рассказал, как проходили переговоры

Ольмо - о переходе в Барселону: Моя мечта осуществилась, я возвращаюсь домой

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Барселона" 9 августа объявила о подписании контракта с полузащитником Дани Ольмо.

    Футболист поделился своими эмоциями после заключенного договора:

    "Я очень счастлив, моя мечта осуществилась, я возвращаюсь домой. Я с нетерпением жду момента, когда выйду на поле в футболке "Барселоны". Я очень горжусь тем, что они выбрали именно меня.

    Это были напряженные переговоры, но это нормально. С "Лейпцигом" все было согласовано очень быстро, и я очень благодарен им. Сейчас начинается новый этап в моей карьере".

    Ольмо заключил соглашение с "Барселоной", которое рассчитано на шесть лет – до июня 2030 года.

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    www.ua-football.com

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