«Это словно...» Усик уверенно сообщил, кто выиграет бой Джошуа – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал победителя боя за титул IBF между британцами Энтони Джошуа и Даниелем Дюбуа.

«Энтони Джошуа прибавил в психологическом плане. Победит ли он Даниэля Дюбуа? Это очевидно. Из меня никудышный прогнозист, но это словно олимпийский чемпион будет драться против чемпиона Великобритании. Это совсем другой уровень», – сказал Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF.

sport.ua