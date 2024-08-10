Занимательная статистика от Фредерика Вассёра

Позади 14 этапов сезона, и нельзя сказать, что у болельщиков Ferrari есть особые поводы для радости. Впрочем, вероятно, и особых причин для расстройства тоже быть не должно – по крайней мере, так считает Фредерик Вассёр.

Ведь в прошлом году на этой стадии сезона Скудерия занимала то же 3-е место в Кубке конструкторов, на котором находится и сейчас, только тогда она уступала Red Bull Racing и Mercedes, а сейчас на второй строчке находится McLaren.

Хотя на счету Карлоса Сайнса и Шарля Леклера уже есть по одной победе, команде явно не хватает стабильности, тем не менее Вассёр убеждён, что по сравнению с предыдущим сезоном прогресс налицо, и усилия всех, кто работает в Маранелло, заслуживают высокой оценки, но трудности, разумеется, ещё есть.

Если посмотреть на статистику, то получается, что руководитель Скудерии прав: с начала сезона она заработала на 117 очков больше, чем за такой же период в прошлом году. И однозначно, что явного доминирования Red Bull Racing в 2024 году уже нет, хотя наибольшее беспокойство чемпионской команде доставляет не Скудерия, а McLaren.

«Полагаю, в первой половине сезона у нас была серия хороших гонок, когда мы одержали пару побед, но затем прибавила McLaren, а теперь Mercedes, – цитирует Вассёра RacingNews365. – Полагаю, все команды первой четвёрки в этом году примерно на одном уровне. Не так часто бывает, что после первой половины сезона четыре команды сохраняют шансы на победу в чемпионате.

Я не большой любитель статистики, но мы за этот период заработали на 60% больше очков, чем в прошлом году – или около того. Следовательно, мы сократили отставание от Red Bull на 300 процентов».

Тем, кто силён в математике, предлагается самим разобраться в логике Вассёра. Год назад после 14 этапов сезона у Red Bull было 583 очка, у Ferrari – 228. Сейчас картина иная: 408 против 345. Т.е. в первом случае размер отставания составлял 355 очков, во втором сократился до 63.

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