Сайнс: На шинах Soft машина теряет сцепление с трассой

Гонщики Wiliams показали шестнадцатое и семнадцатое время во второй тренировке Гран При Австрии. Алекс Элбон и Карлос Сайнс рассказали, что машине не хватает сцепления с асфальтом на мягких шинах, тогда как на составах Hard и Medium со скоростью всё в порядке.

Алекс Элбон (16-й): «Результаты вводят нас в некоторое недоумение. Нельзя сказать, что машина производит ужасное впечатление, но и хорошим его тоже не назовёшь. В этом ещё предстоит разобраться, но между сессиями изменилось направление ветра, а нашей машине не нравится воздействие бокового ветра.

И всё-таки поведение FW47 на жёсткой резине более-менее нормальное, но похоже, когда мы переходим на мягкие шины, то сразу начинаем отставать. Всё это ещё предстоит проанализировать, хотя с более мягкими составами у нас весь год какие-то сложности.

Думаю, в третьей тренировке надо будет продолжить экспериментировать, ведь в предыдущие уик-энды в определённый момент нам всегда удавалось прибавить, но не всегда просто понять, за счёт чего это можно сделать.

Судя по прогнозу, температура трассы завтра должна быть намного выше, поэтому картина в любом случае изменится. Тем не менее, мы должны постараться разобраться с рядом аспектов. Впрочем, я уверен, если нам удастся добиться эффективной работы резины, то машина будет способна на хороший темп».

Карлос Сайнс (17-й): «Мы в лучшей форме, чем можно подумать, посмотрев на итоги тренировки. Мы довольно низко в протоколе, но у меня возникло множество проблем с тем, чтобы сложить вместе быстрый круг на мягких шинах. Похоже, что этот тренд продолжается с этапа в Имоле.

Машина быстра на более жёстких шинах, но каждый раз что-то происходит, когда мы ставим состав C5 или C6. Мы не очень конкурентоспособны на мягких шинах, но сегодня с утра на Hard я показал третье время, а на Medium вообще был первый. Но после перехода на Soft сцепление с трассой внезапно исчезло, так что нам с командой нужно над этим поработать.

У нас хороший темп на длинной дистанции, но перед квалификацией нужно попробовать что-то придумать с Soft. В третьей тренировке продолжим экспериментировать с мягкими шинами».

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