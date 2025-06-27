Истборн. Фритц четвертый раз вышел в финал турнира, Бруксби попробует выиграть первый титул на траве

На турнире ATP 250 в Великобритании завершились полуфинальные матчи



Истборн, Великобритания • 23-28 июня • трава • €783,690

Действующий чемпион: Тэйлор Фритц (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Тэйлор Фритц (США, 1) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 6) 6:3, 3:6, 6:1

Дженсон Бруксби (США, LL) – Уго Умбер (Франция, 4) 6:7(7), 6:4, 6:4

Тэйлор Фритц сравнял счет в очных встречах с Давидовичем Фокиной (3-3) и взял реванш у испанца за поражение в этом сезоне в Делрей-Бич. Американец пятый раз в карьере вышел в финал на травяном покрытии (четвертый в Истборне) и в целом проведет 18-й решающий матч в рамках Тура. В его активе девять титулов.

Дженсон Бруксби (№149 ATP) записал в свой актив девятую в карьере победу над игроком, входящим в топ-20, и пятый раз вышел в финал турнира ATP. В этом сезоне американец выиграл свой дебютный титул на грунте в Хьюстоне. Отметим, что четыре года назад Бруксби дошел до финала на травяном турнире в Ньюпорте.

Фритц и Бруксби ранее встречались два раза и одержали по одной победе: в 2021 году в их противостоянии на US Open выиграл Дженсон, а в этом сезоне на Australian Open победил Тэйлор.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua