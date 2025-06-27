Даниель ДЮБУА: «Эта новость разобьет вам сердце»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниель Дюбуа поделился мыслями о своем реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Я аутсайдер поединка? Это однозначно. Так всегда было, всю карьеру. Мне главное сохранить свой настрой на бой. Я был аутсайдером всю свою жизнь и новость о том, что Усик проиграет в реванше разбивает вам сердце», – сказал Дюбуа.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua