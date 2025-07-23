Усик получил золотой подарок после победы над Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

После завершения поединка украинский боксер получил ценный подарок от компании Aurum Edition.

Александру подарили эксклюзивный iPhone 16 Pro Max, задняя крышка которого украшена 24-каратным золотом.

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