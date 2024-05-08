Джордж КАМБОСОС: «Все горит внутри, когда говорят «легкая победа Ломаченко»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Камбосос

Боксер Джордж Камбосос надеется огорчить экспертов, которые считают украинца Василия Ломаченко фаворитом в поединке за титул IBF легкого веса.

«Мне нравится быть андердогом. Мне нравится, что мегабой пройдет у меня дома в Австралии. Я готов к тому, что меня считают аутсайдером противостояния. У меня все внутри горит, когда начинают говорить «Это конец Камбососа» или «Это легкая победа Ломаченко».

«Если они считают, что ему будет легко – хорошо. Посмотрим».

«У меня огромная мотивация, у меня есть смелость и характер, чтобы выдать максимум и победить. Надеюсь, что Ломаченко подойдет к бою в хорошей форме, чтобы потом у него не было оправданий», — сказал Камбосос.

Поединок пройдет 12 мая.

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sport.ua