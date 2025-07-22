В Лондоне заседала Комиссия Формулы 1

22 июля в лондонском офисе FOM прошло третье заседание Комиссии Формулы 1 в текущем году, где на этот раз не было принято критически важных решений. Его провели директор FIA по одноместным гонкам Николас Томбасис и президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали.

Обсуждались следующие темы:

FIA проинформировала команды о ходе разработки технических, спортивных и операционных регламентов на 2026 год.

По предложению некоторых команд было решено провести оценку размера депозитных сборов за подачу протестов, апелляций и права на пересмотр решений с целью их корректировки. Обсуждалось введение сбора за проведение расследований.

Руководство Формулы 1 предоставило Комиссии информацию о росте и развитии спорта. Число поклонников гонок во всем мире достигло 827 миллионов, увеличившись более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом, в том числе в США на 52 миллиона, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом.

Болельщики Формулы 1 продолжают молодеть: 43% аудитории моложе 35 лет, а 42% из них – женщины. Растёт число подписчиков в соцсетях, аудитория достигла 106 миллионов по сравнению с 18 миллионами в 2018 году, наблюдается рост и телевизионной аудитории.

Отмечено положительное влияние фильма F1, продемонстрировавшего успех первых недель проката и тот вклад, который он внесет в привлечение новых поклонников.

Обсуждалось присоединение к Формуле 1 новых партнёров, продление контрактов с существующими и долгосрочными партнёрами, включая несколько контрактов на проведение Гран При.

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