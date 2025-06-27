Англия U-21 – Германия U-21. АУДИО онлайн трансляция финального матча ЕВРО U-21 2025

UA-Футбол организует комментарий решающего поединка молодежного чемпионата Европы-2025 между сборными Англии и Германии.

Для сборной Англии U-21 это уже второй подряд выход в финал молодежного чемпионата Европы – команда "трех львов" является действующим победителем турнира. А вообще, стоит отметить, что в решающем матче ЕВРО-2025 встретятся два последних триумфатора соревнования, потому что немцы поднимали над своей головой трофей в 2021-м. Будет интересно!

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 28 июня – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Евгений Гладун

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