Истборн. “Квалифаер” Эала вышла в финал и установила национальное достижение в Туре

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 250 в Великобритании



Истборн, Великобритания • 23-28 июня • трава • $275,094

Действующая чемпионка: Дарья Касаткина (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Майя Джоинт (Австралия) – Анастасия Павлюченкова (-) 7:5, 6:3

Александра Эала (Филиппины, Q) – Варвара Грачёва (Франция, Q) 7:5, 2:6, 6:3

Майя Джоинт проведет второй финал на уровне WTA. В мае 19-летняя австралийка стала чемпионкой на грунтовом турнире в Рабате.

Александра Эала выиграла шестой матч подряд в Истборне и впервые сыграет в решающем матче соревнований в Туре. Эала стала первой филиппинской теннисисткой, которая дошла до финала на турнире WTA.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua