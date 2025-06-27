Истборн. “Квалифаер” Эала вышла в финал и установила национальное достижение в Туре

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 250 в Великобритании
Истборн, Великобритания • 23-28 июня • трава • $275,094
Действующая чемпионка: Дарья Касаткина (Австралия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Майя Джоинт (Австралия) – Анастасия Павлюченкова (-) 7:5, 6:3
Александра Эала (Филиппины, Q) – Варвара Грачёва (Франция, Q) 7:5, 2:6, 6:3
Майя Джоинт проведет второй финал на уровне WTA. В мае 19-летняя австралийка стала чемпионкой на грунтовом турнире в Рабате.
Александра Эала выиграла шестой матч подряд в Истборне и впервые сыграет в решающем матче соревнований в Туре. Эала стала первой филиппинской теннисисткой, которая дошла до финала на турнире WTA.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua