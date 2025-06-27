Окон: В этот уик-энд конкуренция особенно высока

В пятницу машины Haas F1 оказались на последних строчках протокола второй тренировки, но в субботу команда надеется добиться большего…

Эстебан Окон (15-й): «Сегодня только тренировка, посмотрим, что будет завтра. Обычно в гонке мы быстрее, чем в квалификации. Пока всё идет в правильном направлении, мы шаг за шагом улучшаем машину, и во второй тренировке прибавили по сравнению с первой.

Завтра нужно сделать следующий шаг, так как конкуренция очень высока, а здесь она будет ещё выше, ведь на трассе всего 10 поворотов».

Оливер Берман (18-й): «Тяжёлый день, мы пытались добиться большей скорости. На трассе с таким коротким кругом результаты очень близки, и нам есть, над чем поработать сегодня вечером – и команде, и мне лично.

Впрочем, больших поводов для беспокойства нет, в последнее время мы обычно показываем лучшие результаты в субботу, чем в пятницу, а во второй тренировке мы прибавили по сравнению с первой. Надеюсь, эта тенденция сохранится».

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