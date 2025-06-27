УАЙЛДЕР: «Я знал, что Усик сможет это сделать, я за него очень рад»

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер высказался об обладателе титулов WBA, WBC и WBO в тяжелом весе Александре Усике.

«Я болел за Усика в боях против Фьюри. Прекрасно знаю, на что способен Усик, я вижу его способности. Я всем говорил перед его первым боем с Фьюри, что Усик победит благодаря своему стилю.

Я знал, что в реванше Усику будет еще легче, очень рад за Александра», — сказал Уайлдер.

Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер назвал самого большого мошенника в истории бокса.

sport.ua