Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Де Ла Хойя

Бывший чемпион мира и известный промоутер Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера всех времен.

«Шугар Рэй Робинсон – величайший боксер всех времен! Вот, по сути, и все, посмотрите на него, покорил несколько весовых категорий, сильнейший панчер, лучшая работа ног, он дрался несколько раз в месяц, участвовал в самых сложных соревнованиях, принимал самые сложные вызовы. Шугар Рей Робинсон – он буквально GOAT в мире бокса», – сказал Оскар.

Ранее бывший звездный боксер, а сегодня промоутер Оскар Де Ла Хойя поделился мыслями о предстоящем бою между звездами бокса Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

sport.ua