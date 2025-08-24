Франк стал третьим тренером, который побеждал клубы Гвардиолы на выезде с двумя разными командами

После выездной победы “Тоттенхэма” над “Манчестер Сити” наставник “шпор” Томас Франк стал третьим тренером, которому удалось обыграть клубы Пепа Гвардиолы в гостевых встречах с двумя разными командами.

Он уже побеждал “горожан” в ноябре 2022 года на “Этихад”, когда возглавлял “Брентфорд” (2:1).

Ранее Антонио Конте огорчал “небесно-голубых” на выезде, когда руководил “Челси” и “Тоттенхэмом”. Жозе Моуриньо удавалось это сделать во время работы в “Реале” и “Тоттенхэме”, когда Пеп возглавлял “Барселону” и “МанСити”. К слову, субботнее поражение стало для “горожан” десятым от “шпор” в эпоху Пепа Гвардиолы.

