«Нахожу путь. И клюшки». Овечкин собрал новый дубль

Капитан «Вашингтона» Овечкин забил 8 голов за 5 матчей

Александр Овечкин после гола в матче «Вашингтон» — «Виннипег». Фото USA Today Sports Капитан «Вашингтона» продолжает голевую серию, его команда — гонку за плей-офф.

Клюшка, конек, гол

«Кэпиталз» на своем льду победили «Виннипег» (3:0), выиграли в пяти из шести последних матчей и снова поднялись в кубковую восьмерку Восточной конференции. Александр Овечкин забил восемь голов в пяти играх и оформил за неделю три дубля.

Капитан столичной команды за эти пять матчей забросил столько же шайб, сколько за первую половину регулярного чемпионата. Суперснайпер тяжело начинал 19-й сезон в НХЛ, в ноябре и декабре больше чем на месяц и 14 игр погрузился в антирекордную засуху. Свой восьмой гол в регулярке россиянин провел только в 35-м матче, в начале этого года при встрече с «Питтсбургом». То же число шайб на его счету оставалось после 43 игр, до конца января и выезда в Даллас перед паузой на Матч звезд. После мини-отпуска с начала февраля форвард забил вдвое больше при почти вдвое меньшем числе игр. И команда Спенсера Карбери вернулась в кубковую гонку при всех проблемах с составом и разгрузке перед дедлайном.

Два дня назад «Вашингтон» принял одного из лидеров Восточной конференции «Каролину», игра стала посвящением в том числе Евгению Кузнецову. Экс-центрфорвард чемпионов-2018 впервые приехал в столицу США после обмена, получил теплый прием публики и красивый видеоролик, а также дружественную подножку от Овечкина после остановки игры в первой смене. «Кэпиталз» и «Харрикейнз» провели результативный вечер, хозяева оформили важную победу (7:6 Б).

Матч «Вашингтона» с «Виннипегом» был посвящен чествованию Ти Джея Оши, который недавно вышел на отметку в 1000 игр в НХЛ и теперь снова вернулся в состав. Овечкин и ассистент капитана, защитник Джон Карлсон преподнесли одному из пяти оставшихся в клубе обладателей Кубка Стэнли-2018 в качестве подарка клюшку для гольфа. Еще два форварда из чемпионской версии «Кэпиталз» Никлас Бэкстрем и Том Уилсон появились на красной дорожке в костюмах (швед пропускает сезон, канадец получил очередную дисквалификацию).

Оши против одного из лидеров Западной конференции сделал две голевые передачи и был назван первой звездой вечера, а два периода команду в игре держал вратарь Чарли Линдгрен. Карбери признал: если 20 минут матча после старта в полдень еще были приемлемыми, то до второго перерыва хозяева льда сохранили ничью без пропущенных голов во многом благодаря голкиперу. Нужный импульс в третьем периоде дал розыгрыш большинства, завершенный Карлсоном.

Овечкин забил свой первый гол в матче, когда полез к шайбе после вбрасывания в чужой зоне. Коннор Макмайкл в попытке бросить из правого круга придал нужное ускорение клюшке своего капитана. Не все сразу поняли, что это 25-й гол Александра в 67-й игре сезона, его реакция на скамейке претендовала на сохранение в мемах. По числу регулярок с 25+ шайбами россиянин сравнялся с Яромиром Ягром (по 18), впереди только Горди Хоу (20).

Затем Овечкин завершил выпад с участием Оши и Дилана Строума, принял передачу коньком и выскочил на Коннора Хеллибака, обвел голкипера «Джетс» и отправил шайбу в ворота обратной стороной крюка. Это третий дубль форварда за четыре матча, по числу игр с двумя и более голами он тоже приближается к Уэйну Гретцки (172 против 189). До снайперского рекорда Великого теперь 46 шайб (848 против 894).

Победу Овечкин отметил с командой и семьей. Жена Настасия разместилась на знакомых местах в первом ряду вместе с сыновьями Сергеем и Ильей. Александр сначала обменялся с ними жестами «я смотрю на вас, вы — на меня» на расстоянии, потом попеременно отбил кулачки детям через стекло и послал воздушный поцелуй.

Фото USA Today Sports

«Он оставляет нас в гонке»

Восемь голов в первой половине сезона и восемь за пять последних матчей — как это удается Великой восьмерке? Ответ на вопрос о 38-летнем капитане после игры снова попросили найти тренера «Вашингтона».

«Невероятно. Отличная результативность. С Макмайклом получилось как-то забавно, я даже не понял, пока не услышал объявление, и подумал: почему же так? Иногда тяжело разглядеть подобное, я предполагал, что клюшка была там, но не видел повтор. А завершение [во втором голе] — феноменальное. Он делает это во многих таких важных моментах и решает. Это то, что было нам нужно с первого дня сезона. Сейчас он исполняет такое в столь важное время, в этой точке, когда идут решающие игры всего года, на кону наш сезон, это чувствуется в каждом матче. И он просто делает это с такой огромной отдачей. Он заслуживает много лестных слов за все подобное, он забивает важнейшие голы для нашей команды, чтобы оставить нас в гонке», — сказал Карбери.

Овечкин на вопрос о первом голе улыбнулся: «Я и Майки посмотрели друг на друга. Знаете, принимаю это. Вроде как подфартило с ней, но уже говорил, что сейчас не так важно, кто и как [забил], важны очки».

«Это одна из лучших команд в лиге. У нас была сложная задача, нужно было пройти ее, найти свой путь. Очевидно, пару периодов мы не играли хорошо, Чаки был бесподобен, бригады меньшинства проделали отличную работу. И знаете, мы нашли свой путь в третьем периоде», — сказал Александр о матче с «Виннипегом».

О своей голевой серии и победах команды снайпер заметил: «Что ж, как говорил, сейчас вы можете видеть, как мы играем. Считаю, все обрели уверенность, все понимают ситуацию. И — да, как говорил пару дней назад, для этого мы бьемся весь год, проходим тренировочный лагерь и все такое. Мы не хотим закончить сезон через пару недель. Так что продолжаем играть».

«Я не знаю. Знаете, шайба заходит [в ворота], отыскиваю способ, нахожу линию броска. И клюшки», — ненадолго улыбнулся форвард после нового вопроса о весеннем всплеске результативности.

Овечкин продолжает великую гонку, «Вашингтон» остается в борьбе за плей-офф. Следующим соперником столичной команды будет прямой конкурент за место в кубковой восьмерке Восточной конференции — «Детройт».

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