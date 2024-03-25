«ГСВ» ризикує не потрапити навіть у плей-ін. Один із найгірших клубів попереднього сезону вже в одній перемозі від «Ворріорз»

Наразі «ГСВ» посідає десяте місце на Заході із результатом 36-34. Це дає можливість команді Стіва Керра зіграти у плей-ін та спробувати вибороти восьмий посів у плей-оф, який відправить команду в серію до переможця Західної конференції.

Однак у спину «Ворріорз» вже дихає «Г'юстон». Техаська команда переродилася після 22-60 у попередньому сезоні (тоді вони були другим найгіршим колективом чемпіонату на рівні із «Сан-Антоніо»). «Рокетс» виграли вісім матчів поспіль, здобули дев'ять перемог у останніх десяти зустрічах та вже перетнули позначку в 35 перемог у сезоні загалом. І максимально близько підібралися до «Голден Стейт» – на відстань однієї (!) перемоги.

Що найкраще у цьому протистоянні за топ-10 – воно не буде зовсім заочним. 4 квітня «Голден Стейт» та «Г'юстон» зустрінуться між собою на домашній арені «Рокетс». Цілком ймовірно, що саме там може визначитися доля останньої перепустки у плей-ін.

Фото: USA Today

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