БОГАЧУК: «Если побеждаю Мендосу, обещают бой с победителем Цзю – Фундора»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Украинский нокаутёр Сергей Богачук (23-1, 23 КО) рассказал о том, как на прошлой неделе ему заменили соперника – 30 марта в Лас-Вегасе (США) выступит в рамках супершоу Тим Цзю vs Себастьян Фундора.

Изначально Богачук должен был выступить в PPV-карде – в бою с Фундорой (20-1-1, 13 КО) разыграть вакантный пояс WBC. Но у Цзю слетел соперник, и организаторы заменили его оппонентом украинца. А Сергею предложили бой за временный пояс WBC с американцем Брайаном Мендосой (22-3, 16 КО). Причём уже не в PPV-карде, а в предварительной части турнира.

«Я не верю обещаниям. Как можно им верить? Мы вели переговоры об этом поединке полгода. Мы подписали все документы, а за неделю до схватки всё переигралось. Сейчас они говорят мне, якобы есть такой вариант, что если я побеждаю Мендосу, то получаю бой с победителем схватки между Цзю и Фундорой. То есть бой за два пояса. Есть такие разговоры. Но я этому не верю. Понимаю, что на них придётся давить. Не думаю, что это будет следующий бой. В лучшем случае это будет через какое-то время».

Ранее в WBO дали понять, что победителю боя Цзю vs Фундора придётся сперва дать бой обязательному претенденту / суперчемпиону дивизионом ниже американцу Теренсу Кроуфорду: «Да, и это ещё одна причина того, почему я не верю их обещаниям. Когда мне начали обещать бой с победителем пары Цзю vs Фундора, я подумал о том, а почему же тогда не сделать всё по-другому? Почему не сделать так, чтобы они подрались за титул WBO, а мы за WBC? Почему потом не провести унификацию? Так ведь было бы интереснее.

Там ведь ещё и Конуэлл есть. Как показывает практика, это всё прежде всего бизнес. И они просто смотрят, где удобнее, где лучше, где дороже. Вы спрашиваете, нет ли у меня чувства, что меня где-то там обидели, обманули. Да я счастлив! Счастлив, что меня попросту не накормили обещаниями и не выбросили», – сказал Богачук.

sport.ua