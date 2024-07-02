Не тільки Дончич та Янніс. Усі представники НБА, які зіграють в олімпійській кваліфікації

Уже 2 липня стартують довгоочікувані турнірі олімпійської кваліфікації, в яких будуть розіграні останні чотири путівки в Париж.

Змагання відбуватиметься у чотирьох країнах: Іспанії, Латвії, Греції та Пуерто-Рико. У кожному місті зіграють шість збірних, які будуть поділені на дві групи. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в півфінали – і лише одна найкраща отримає путівку на ОІ.

На турнірі вистачите представників НБА, які спробують допомогти своїм збірним пробитися на ОІ. Ось список збірних, які мають гравців у найкращій лізі світу:

Польща: Джеремі Сохан («Сан-Антоніо»)

Іспанія: Санті Альдама («Мемфіс»), Усман Гаруба («Голден Стейт»)

Фото: Košarkarska zveza SIovenije

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