Четыре очка Михайлюка не помогли Юте обыграть Оклахому-Сити в регулярном чемпионате НБА

Сакраменто с Алексеем Лэнем одолел Хьюстон

В ночь на 4 декабря состоялись 11 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз уступила Оклахоме-Сити Тандер — 106:133. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк провел на площадке более 12 минут, набрав четыре очка, два перехвата, один блок-шот и один ассист.

Сакраменто Кингз триумфовал над Хьюстоном Рокетс — 120:111. Соотечественник Михайлюка, центровой Кингз Алексей Лэнь сыграл немногим менее двух минут: на его счету один подбор.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс — Милуоки Бакс — 107:128 (31:36, 28:42, 29:32, 19:18)

Кливленд Кавальерс — Вашингтон Уизардз — 118:87 (35:20, 25:22, 26:25, 32:20)

Шарлотт Хорнетс — Филадельфия 76ерс — 104:110 (20:32, 24:23, 25:25, 35:30)

Нью-Йорк Никс — Орландо Мэджик — 121:106 (36:27, 35:24, 35:24, 15:31)

Торонто Рэпторс — Индиана Пэйсерс — 122:111 (31:23, 34:25, 28:36, 29:27)

Оклахома-Сити Тандер — Юта Джаз — 133:106 (32:25, 30:25, 40:25, 31:31)

Даллас Маверикс — Мемфис Гриззлис — 121:116 (25:26, 35:31, 22:38, 39:21)

Финикс Санз — Сан-Антонио Сперс — 104:93 (29:19, 23:20, 23:32, 29:22)

Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз — 119:115 (33:31, 24:26, 33:28, 29:30)

Сакраменто Кингз — Хьюстон Рокетс — 120:111 (21:28, 33:27, 42:29, 24:27)

Лос-Анджелес Клипперс — Портленд Трейл Блэйзерс — 127:105 (36:31, 27:27, 28:20, 36:27)

Источник