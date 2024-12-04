Джокович, Кириос и Монфис начнут новый сезон в Брисбене, Музетти, Фис и Шаповалов сыграют в Гонконге

Появились заявки первых турниров АТР 2025 года, которые пройдут в Брисбене и Гонконге



На соревнования в Брисбен открывать новый сезон отправятся сразу четыре теннисиста топ-20: Новак Джокович (№7), действующий чемпион турнира Григор Димитров (№10), Хольгер Руне (№13) и Фрэнсис Тиафо (№18).

Среди участников этого турнира также австралиец Ник Кириос, который за последние два года провел лишь один официальный поединок. Начнет новый год в Брисбене и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис. Полную заявку игроков на турнир можно посмотреть здесь.

Также на первой неделе пройдет турнир АТР 250 в Гонконге и там также примут участие четыре игрока топ-20: Андрей Рублев (№8), Лоренцо Музетти (№17), Карен Хачанов (№19) и Артур Фис (№20).

Полную заявку игроков на турнир можно посмотреть здесь.

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