Кэти Бултер — о победе над Мартой Костюк в финале турнира в Сан-Диего: «Сегодня была настоящая битва, в том числе с самой собой»

Британская теннисистка прокомментировала свой триумф на соревнованиях в США

В решающем матче турнира WTA 500 в Сан-Диего Кэти Бултер обыграла украинку Марту Костюк в трёх сетах.

«До сих пор не понимаю, что произошло. Эта неделя была для меня очень особенной по многим причинам. Замечательные ощущения. Я упорно работала на протяжении всей недели и показывала невероятный теннис. Сегодня была настоящая битва, в том числе с самой собой. Но я смогла справиться со своими нервами и это принесло свой результат».

О ходе финального матча

В первом сете я не могла найти тот теннис, в который играла по ходу этой недели. Конечно, и условия совершенно другие вечером, становится холоднее, немного тяжело подавать. Для меня было важно сохранять ментальную стойкость и держать себя в руках. Я старалась расслабиться и просто играть, и это мне помогло.

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О помощи тренера

Перед матчем я сказала своему тренеру, если будет видно, что я не получаю удовольствие от игры, чтобы он мне напоминал, что я уже играю в финале турнира WTA 500. Иногда я бываю слишком строгой к себе. Я каждый день ожидаю от себя максимального уровня, который только могу показать. Сегодня была и ментальная битва».

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Да, он также провёл невероятную неделю. Просто ошеломляюще — выиграть титул на турнире ATP 500 второй год подряд. Меня это очень вдохновляет. Попробую повторить свой успех в Сан-Диего и в следующем сезоне.

О заряде уверенности, полученном в Сан-Диего

Он огромный. Но и стабильность для меня является одним из главных факторов в этом году. Я обыгрываю соперниц, которые намного выше меня в рейтинге, и это то, что мне нужно делать. Здесь ничего не останавливается, я хочу продолжать, и посмотрим, как далеко я зайду. Я хочу становиться лучше.

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