Де Йонг и Педри пропустят больше месяца из-за травмы

Травма оказалась серьезнее, чем ожидалось сначала

Футболисты Барселоны Фрэнки де Йонг и Педри травмировались в матче 27 тура Ла Лиги против Атлетика Бильбао (0:0) и пропустят больше месяца.

Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Фрэнки получил растяжение боковых связок правой лодыжки, а у Педри травма правого квадрицепса.

В текущем сезоне Де Йонг провел 27 матчей и забил 2 гола. В Педре 24 игры, 2 гола и 4 ассиста.

Следующие поединки Барселона проведет с Мальоркой (8 марта), Наполи (12 марта) в Лиге чемпионов и Атлетико Мадрид (17 марта).

< Напомним, что каталонский клуб не смог переиграть Атлетик Бильбао.

Руководители Барселоны до сих пор в поисках тренера после решения Хави уйти из клуба в конце сезона.

champion.com.ua