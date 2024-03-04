Симулятор с автографами гонщиков выставят на торги

В Aston Martin совместно с Memento Exclusives собирается выставить на торги особую версию гоночного симулятора производства этой британской компании, делового партнёра команды из Сильверстоуна.

Симулятор детально воспроизводит кокпит AMR24, поскольку при его изготовлении использовались оригинальные чертежи, предоставленные Aston Martin F1 – те же самые, на основе которых создавалась машина этого года.

11 марта на платформе F1 Authentics в режиме онлайн стартует аукцион, на котором можно будет приобрести этот симулятор, оформленный точно так же, как и машины Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла, и оба гонщика оставят на нём свои автографы. Кроме того, в комплекте с этим симулятором будут предложены ещё какие-то интересные вещи, которые обязательно привлекут внимание болельщиков, но что именно, команда пока не раскрывает.

Также пока не названа стартовая цена, которую попросят за такую красоту, но понятно, что уникальная система будет стоить недёшево.

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