Серию из трёх гонок подряд, завершившуюся в минувший уик-энд в Барселоне, команда Mercedes провела настолько неважно, что со 2-го места в Кубке конструкторов опустилась на третье, пропустив вперёд Ferrari. Более того, в Имоле, Монако и на каталонском кольце она заработала меньше очков, чем Racing Bulls.

О том, с чем связаны эти неудачи, после Гран При Испании рассказал Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes.

«Если вспоминать эти три этапа, то мы никак не могли ожидать отказов вполне проверенных компонентов машины, этого ничто не предвещало, – заявил Эллисон, имея в виду сходы Кими Антонелли в Имоле и Барселоне. – Будем надеяться, что в дальнейшем удача всё-таки будет на нашей стороне… Но ещё важнее другой вывод, сделанный нами после этих гонок: на двух первых мы применили совершенно неправильный подход к настройке машины.



Мы допустили слишком высокую нагрузку на заднюю ось, из-за чего у нас были серьёзные проблемы, поэтому к Барселоне мы уже готовились по-другому. И на этой трассе мы были уже больше похожи на самих себя, а ведь если бы мы применили те же подходы, что в Имоле и Монако, то наша резина просто бы не выдержала.

Поэтому теперь мы знаем, как надо действовать, и постараемся развить этот подход на предстоящих этапах. Полагаю, это позитивный момент».

Разумеется, Эллисона тревожит ситуация с технической надёжностью, приведшая к двум сходам Антонелли и проблемам, возникшим у Джорджа Расселла во время квалификации в Монако. Но если неполадки с электропроводкой, связанной с двигателем, как в этом случае, или неисправность датчика педали акселератора на машине Кими в Имоле вполне можно было устранить, то отказ двигателя на Mercedes итальянского дебютанта в минувший уик-энд – проблема намного более серьёзная.

Судя по всему, в Канаде на его машину придётся ставить новый мотор, что повышает вероятность штрафов на более поздней стадии сезона. В Mercedes ещё не знают причин отказа двигателя, и сейчас эта силовая установка уже доставлена в Брэкли, где мотористам команды предстоит во всём разобраться.

«В следующий уик-энд мы можем поставить на машину новый двигатель, санкций за это не будет, поскольку мы ещё не превысили число моторов, которые разрешено использовать без штрафов, – прокомментировал технический директор Mercedes. – Но пока позади всего треть сезона или чуть больше. И если мы хотим попытаться дотянуть до конца года, то это повлечёт повышение нагрузки на оставшиеся силовые установки.

Нам придётся очень внимательно следить за использованием оставшихся ресурсов – разумеется, нет ничего хорошего, когда двигатель выходит из строя до истечения планового рабочего цикла».

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