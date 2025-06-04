Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный боксер Леннокс Льюис назвал слабое место Александра Усика – объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Дюбуа увидел эту слабость Усика в первом бою. Я верю, что это то место, куда Дюбуа должен атаковать. Знаете, это его главная слабость. Дюбуа не нужно давать спуска Усику в этом бою, ведь этот поединок это все для него. Я знаю, что Дэниэль достаточно самоотверженный и сфокусированный боксер, поэтому он будет готов к поединку, выйдет туда с желанием победить. Он хочет победить, потому что это его мечта», – сказал Льюис.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua