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Футбол

Тренер сборной Португалии: Это была командная победа

Тренер сборной Португалии: Это была командная победа

    • Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил матч против сборной Германии.

    По словам испанского наставника, сборная показала отличную игру и в финале также хотят себя проявить.

    "Надо порадоваться такой победе – мы впервые за долгие годы победили против Германии. Тактически мы были великолепны, и помогла наша самоотдача. Это была командная победа.

    Теперь у нас есть возможность восстановиться и все оценить. Хотим еще раз также проявить себя в футболках сборной", – заявил Мартинес.

    Напомним, что сборная Португалии победила сборную Германию со счётом 2:1 и прошла в финал Лиги Наций.

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