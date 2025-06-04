361-я ракетка мира – после выхода в полуфинал Ролан Гаррос: “Моя мечта – выиграть этот турнир, и я за ней иду”

361-я ракетка мира Лоис Буассон прокомментировала свою сенсационную победу над “нейтральной” Миррой Андреевой (№6 WTA) в четвертьфинале Ролан Гаррос



“Это действительно невероятно для меня, что я смогла достичь такого результата. Я очень счастлива быть в полуфинале, но надеюсь пройти дальше. Посмотрим, что будет. Завтра я играю полуфинал, и я не знаю, как всё сложится. Я просто выйду на корт и сыграю свой матч, а там посмотрим, как будут разворачиваться события. Больше ничего не могу сказать. Я очень горжусь собой. На самом деле было очень непросто дойти до полуфинала. Все матчи были очень сложными. Я горжусь тем, как я завершаю каждый гейм, каждый розыгрыш, я горжусь тем, что делаю на корте.

Как я готовлюсь к этим матчам против соперниц из топ-10? Подготовка практически одинаковая, независимо от того, кто моя соперница. Если я играю против теннисистки, не знаю, из топ-300 или топ-10, подготовка одинаковая. Мы анализируем её игру, а потом я делаю то, что должна, согласно моему плану игры, и всё. Подготовка одинаковая, хотя я признаю, что играть против таких соперниц очень сложно. Надо быть сосредоточенной на каждом мяче, нельзя делать ошибок, потому что если ошибиться 2-3 раза, начинаешь чувствовать, что они могут отыграться. Если я выхожу на корт с негативным настроем, выиграть невозможно. Поэтому я стараюсь постоянно быть сосредоточенной.

Этот результат, я не считаю, что это какое-то чудо, но мне действительно немного повезло. Просто это результат усилий, которые я приложила с того момента, как начала играть в теннис. Также тех усилий, которые я приложила в прошлом году после реабилитации и всего остального. Это просто результат всего тяжелого труда в прошлом и ничего больше. Думаю, все дети, которые занимаются теннисом, мечтают выиграть турнир Grand Slam, особенно если ты француз, тогда ты будешь мечтать о победе на Ролан Гаррос. Это естественно, без сомнений. Это мечта, так что я за ней иду. Моя мечта – выиграть этот турнир, а не просто дойти до полуфинала. Так что я постараюсь сделать все возможное”.

Завтра в полуфинале Открытого чемпионата Франции Лоис Буассон сыграет против второй ракетки мира Коко Гауфф.

btu.org.ua